PÕLD KUI SÕJATANNER: Vormsi veisekasvatajad peavad karjamaal visa võitlust näljaste metssigadega 

„Paljud põllud on metssigade poolt kahjustatud: auk augus kinni,“ kirjeldab Gert Kanarbik eluolusid Vormi saarel, kus ta 200pealise veisekarjaga toimetab. Nii ei tule väga kõne alla, et põldudel võiks tehnikaga toimetada, see lihtsalt lõhuks kallist vara. Kuid pererahvas ei lasknud end sellest heidutada ning muutis umbes viiekümnehektarilise põllu karja- ja rohumaaks. Vormsi saarel pole vanad põllud juba aastakümneid pidevat hoolt saanud. Niidetud-hooldatud maalapil hakkavad metssigade sigadused aga paremini silma ning on veisekasvatajate tegemistele ehk hoogugi juurde andnud.