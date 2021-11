Mesilased oskavad hädakisa tõsta 

Foto: Pexels

Teadlased on avastanud, et mesilastel on Vespa mandarinia nime kandvate hiigelvapsikute rünnaku vastu omad strateegiad. Mullu selgus, et mesilinnud panevad vapsikute eemale peletamiseks pesa sissekäigu juurde rooja, kuid neil on ka haruldane hoiatussignaal.