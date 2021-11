Uus-Meremaal kuulutati aasta linnuks nahkhiir 

NBC Newsi teatel oli pikasabaline nahkhiir ehk kohalikus kõnepruugis pekapeka-tou-roa ülekaalukas võitja, saades tiitliomanikust, kakapo-nimelisest lennuvõimetust papagoist umbes 3000 häält rohkem. Kuid paljud linnusõbrad nõuavad – kes tõsimeelsemalt, kes naljatamisi –, et internetihääletuse korraldanud looduskaitseühing Forest & Bird tulemused tühistaks. „Kui panete võistlusele uueks nimeks „parim Uus-Meremaa lendav olend“, siis olgu,“ kirjutas üks Twitteri-kasutaja. „Kuid praegune on lindudevastane solvang!“

Forest & Birdi kommunikatsiooninõunik Laura Keown seletas, et võistluse eesmärk on tõmmata tähelepanu ohus olevatele liikidele. Pekapeka-tou-roa ja Uus-Meremaa lühisabaline nahkhiir on Keowni sõnul riigi ainsad kohalikud maismaaimetajad. Sestap tundunud mõistlik need lindudega ühele hääletusele panna. „Parima maismaaimetaja võistlus oleks meil ju tõeliselt igav!“