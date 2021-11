Veterankalamees Viktor Katenevi päevikud 1988: „Paaril korral sain haugile ligi ja üritasin teda saba poolt kahva võtta, kuid sinna mahtus vaid pool kerest.“ 

31. OKTOOBER, VILJANDI JÄRV. See päev ja elamused on eredalt meeles ka nüüd, 33 aastat hiljem. Püüki alustasin kella 11-st, panin rakise paadile järele ja hakkasin sõudma Orika poole. Juba kümme minutit hiljem toimus esimene võtt ja sain 0,9-kilose haugi paati. Rakendasin uue särje ja jätkasin sõudmist Orika suunas. Jõudsin vanast sõudjate baasist pool kilomeetrit edasi, kui ritv tõmbus looka ja rull kärises – haakisin. Esialgu tundus, et teises otsas on väike kala, tuli õige kergelt paadi poole. Siis aga hakkas raskus muutuma üha tuntavamaks. Kerisin tamiili rullile, kuni nägin, et tamiil läheb otse alla põhja suunas. Tekkis tunne, et rakis on põhjas kinni. Kerisin vaikselt tamiili rullile – miski kerkis ülespoole, kuid võnkeid tunda ei olnud. Kahtlesin, kas see on ikka kala või ei ole. Ebalesin seni, kuni see „keegi“ tegi teises otsas äkilise jõulise sööstu ja hakkas kiiresti paadist eemalduma – enam ei olnud kahtlemiseks põhjust, rakisel oli otsas suur haug!