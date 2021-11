Aasta lõpuni saab loovutada elektripüügi aparaate 

Me ei arva, et meie lugejad veekogudel elektriga suristavad, ent ehk annab koputada mõne naabrimehe südametunnistusele ja veenda teda aparaati loovutama.

„Elektripüük tekitab kõigile vooluvälja sattunud vee-elanikele tõsiseid sisemisi vigastusi,“ selgitab Keskkonnaameti Harju järelevalvebüroo juhtivinspektor Ott Aid. „Isegi kui esialgu paistab, et mõned kalad ujusid minema, on neil tõenäoliselt tugevates krampides tekkinud lihasrebendid või isegi selgroomurrud, see tähendab asjatuid kannatusi ja varjatud hukkumist. Selliste kõrvalmõjude tõttu ongi keelatud nii elektriga püük kui elektripüügiagregaadi omamine üldse.“