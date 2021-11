Vereta Jahi meistriks pärjati Enel Lepik  

PÄHKLIPUREJA LEND. Kuna vereta jahimehed rääkisid juba mitmendat päeva väsimatult auto(de)st, siis otsustasin minna Vaibla vahele jalutama. Sattusin pildistama oravat, kes kogus endale talvevarusid. Orav (Sciurus vulgaris) on segatoiduline – põhiliselt sööb ta seemneid, pähkleid,seeni, tigusid. Orava kehapikkus on 20–28 cm, tema saba on kehast veidi lühem, 14–24 cm, ning ta kaalub 170–480 g. Orava keskmine eluiga on 8–10 aastat. Vaenlasteks on tal metsnugis, kassikakk ja kanakull. Looduskaitse alla orav ei kuulu, kuna pole ohustatud liik. Orava rahvapärased nimed: kuusiku- ja käbikuningas, käbiisand, käbitäkk, käbimurdja, käbinärija, käbikaru, oksaisand, seemneraiskaja, puumõõtja, männihärg, pähklivaras, tuletooja, punane lind, põhjamaa ahv.