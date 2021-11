Kapriissele ahvenale paku VIB-lanti 

Ehkki sügis on ahvenale talveks rasvakogumise aeg, võib esineda päevi, mil tema võtma saamisega on paras tegu. Tead küll, et kala peab all olema, sest eile ja üleeile ju võttis – aga su peibutis jääb puutumata. Sel juhul tasub proovida nn VIB-lanti.