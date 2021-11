Juhtkiri | Kalameeste aitamiseks mõeldud rakendused on ajast ja arust 

Võtame näiteks pilet.ee keskkonna, kust muu hulgas saab osta harrastuspüügiõigust ja kalastuskaarte. Kui ostad lõhejõele kalastuskaardi, pead esitama viie päeva jooksul pärast kehtivuse lõppemist ka püügiaruande. Ja see on paras katsumus ka korras närvidega inimesele.

Esmalt ei leia sa oma kehtivuse kaotanud kaarti üles, pead avama ühes ebaloogilises jaotuses filtri ja tegema ühte konkreetsesse kohta linnukese. Siis pead otsima peenikeses kirjas kohta, kust pääsed aruannet esitama. See toimub miskis ilmselt keskkonnaministeeriumi hallatavas keskkonnas, mis näeb välja nagu oleks tehtud 80ndate aastate lõpus. Nii, nüüd üritad hakata oma kalu deklareerima. Selleks pead otsima mööda avanevaid hüpikaknaid taga deklareeritavat kalaliiki. OK, saad lõpuks salvestatud. Mitte midagi ei juhtu, sind ei suunata tagasi vms. Said sa nüüd õigesti täidetud või mitte, taevas seda teab.