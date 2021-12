LIBEDUSOHT! Reedel on oodata lörtsi ja jäävihma 

Õhutemperatuur on -8..-13, saartel -1..-6 kraadi, pärastlõunal tõuseb ja on õhtul 0 kraadi ümber. Laupäeva öösel sajab hooti vihma, lörtsi ja jäävihma. Mandril püsib suur jäite- ja libeduseoht.

Päeval muutub sadu vesisemaks. Õhutemperatuur tõuseb 0..+4 kraadini, Virumaal on ennelõunal veel miinuspoolel. Tugev ida- ja kagutuul jääb alles õhtu poole nõrgemaks.



Pühapäeval tõmbub madalrõhkkond enam Rootsi ranniku poole. Öösel sajab lörtsi ja vihma, päeval on vaid üksikuid sajuhooge, õhtul sajab Kagu-Eestis lund. Tuul pöördub kagust lõunasse ja edelasse ja veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+2 kraadi, päeva jooksul on samuti 0 kraadi ümber, õhtul langeb kõikjal miinuspoolele. Libeduseoht on suur!



Esmaspäeval laieneb lõuna poolt uue madalrõhkkonna serv Eesti kohale ning toob lund ja lörtsi, päeval sekka ka vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0 ümber öösel -4..+1 kraadi ja päev -2..+2 kraadi piires. Libeduseoht püsib. Idakaare tõuseb pisut tugevamaks.