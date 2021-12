Laupäevalgi võib jäävihma sadada 

Ilmateenistus rõhutab, et laialdaselt on jäidet ja libeduseoht on suur. Puhub kagu- ja idatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s.

Laupäeva päeval on pilves ilm ning sajab peamiselt lörtsi ja vihma. Teed on libedad!

Pühapäeval valitsevad plusskraadid. Mandril on pilves, saartel üksikute selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool on üksikuid lörtsi- ja vihmahooge. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on -1..+2°C, õhtul langeb.