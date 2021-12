Ilmataat: päevad mööduvad plusskraadidega 

Laupäev sajab lund, lörtsi ja vihma, kohati ka jäävihma. Teed on libedad! Puhub kagutuul 4-10, põhjarannikul ennelõunal puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal pöördub Liivi lahe ümbruses lõunasse ja edelasse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..+3°C.

Pühapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Öö hakul sajab lörtsi ja vihma, pärast keskööd muutub Ida-Eestis lörtsisadu tihedaks ja tuleb sekka ka lund. Puhub lõunakaare tuul 3-9, öö hakul Virumaal puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C.

Päeval on mandril pilves, saartel üksikute selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool on üksikuid lörtsi- ja vihmahooge. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on -1..+2°C, õhtul langeb.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab enamasti lund ja lörtsi, lääne pool üksikutes kohtades nõrka lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur langeb 0..-6°C-ni. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -3..+2°C.