Meie kuus tihaseliiki koonduvad talveks ühistesse salkadesse  

Talv nõuab üleelamiseks metsalindudelt piisavalt ettenägelikkust. Üheks võimaluseks on koguda heitlikeks talveilmadeks toiduvarusid, kuid abi on ka koondumisest. Seetõttu võib just sügisest varakevadeni kohtuda lindude segasalgaga, kus on esindatud kõik meie kuus tihaseliiki.