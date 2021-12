AJALUGU | Milline oleks kõige sobivam viis viljatute nõmmede ja teiste kõnnumaade harimiseks 

Mida kuivem on jäätmaa, seda sügavamalt tuleb seda kobestada. Peamine nõue selliste istanduste eduks on see, et kasutatavad männitaimed poleks vanemad kui kaks aastat, oleksid tugeva kasvuga ja vähemalt 6 tolli pikkuste juurtega. Pikad juured annavad hästi maasse viiduna taimele kõige kindlamat kaitset kuivuse vastu, kobestatud pinnas soodustab juurdumist ja üldse noorte taimede kasvu. Istutamiseks on soovitatav kasutada Buttlari või ka siin enam tuntud Dondorffi rauda.

Vaatleme soid ja rabasid

See liik võtab enda alla kõige suurema osa meie jäätmaadest. Kõige olulisemat nende kasutuskõlblikuks muutmisel – kuivendamist – käsitleti seltsi V kokkutulekul [2]. Selle grupi metsastamise kõige otsustavamaks momendiks kuivendamise kõrval on pinnase ettevalmistus. Tähtsaim puuliik selle jaoks on mänd, mille kõrval võiks kord suurema, kord väiksema eduga kasvatada kõiki siinseid puuliike, arvestades soo omadusi ja pinnase ettevalmistust. Külvile tuleb kõikjal eelistada 1- ja 2-aastaste pikajuureliste jõuliste mändide istutamist, kuna külm hävitab siin kergesti kogu noore külvi maapinna kergitamisega tervenisti.

Mis ühel hästi ettevalmistatud soopinnal võib kasvada, seda näitavad meile kraavide mullavallid, mis sageli on kaetud haruldaselt lopsaka kasvuga mändide, kaskede ja kuuskedega, millest ilusamaid me ei kohta oma parimates metsades. Et suurematel pindadel selliseid resultaate saavutada, tuleb küllaldase kuivenduse kõrval hävitada see, mis on soo tekitanud, nimelt ära põletada sammal ja kanarbik. Kuivendamist ja põletamist tuleb jätkata seni, kuni mulla neutraliseerimise tõttu tekib pealispinnale niinimetatud viljakandev muld, milleks turbatuhk oluliselt kaasa aitab. Loode-Saksamaal on see olukord saavutatud kuivendamise, põletamise ja 4–6 aastase tatra viljelemisega, kuhu vahele küll on tehtud kord ka rukkikülv. Põletamine võib toimuda ainult õhukestes kihtides. Kord kasvama hakanud, jätkavad puud küllaldase kuivenduse püsimisel mulla neutraliseerimist ja kõdunemist.

Madalal savimaal edeneb metsastamine raskelt

Selle grupi peamine puudus on vähene mullakiht lubjakivialuspõhjal ja seetõttu ekstreemselt mõjuv kuivus ja niiskus. Pärast vihma, eriti aga kevadel pärast lume minekut liguneb enamasti savine pinnas pudrutaoliseks. Kuumade päikesepaisteliste ilmade saabudes aurub niiskus väga kiiresti, pinnas kuivab ära ja lõheneb, mistõttu noorte puutaimede juured rebenevad ja taimeelu hävib.

Niisugust pinnast metsastada on väga raske ja see võib õnnestuda ainult istutades puid rühmiti kõrgematele kohtadele, kuhu sademete vesi seisma ei jää. Istutamiseks on sobivad mänd ja kuusk. Kuusk oma pikkade okstega väljendab püüdu katta oma juuri ja säilitada vajalik maapinna niiskus. Sellises kohas kasvades on talle iseloomulik, et juurduvad alumised, maa peal lamavad pikad oksad, kattunud sambla ja mahalangenud okastega. Nii tekib vana tüve ümber noorem generatsioon iseseisvaid taimi, kes on täiesti normaalse tüveehitusega. Kuusel on seejuures veel suurel määral omadus mulda parandada, mistõttu võib teda sellise pinna puhul eriti soovitada. Külvamisel peab hoolega hoiduma aluspinna paljastamisest, sest see võib kergesti „külmetuda“. Kehva rohukasvu ja vaevaliselt vegeteerivate väikeste rohttaimede kõrval katab suuri alasid sageli nõmmliivatee. Tihti piisab tollilaiusest lõhest nende taimede vahel, et sinna mõned seemneterad paigutada.