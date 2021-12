METSAUUDISED | Puidu hind lööb endiselt rekordeid 

Kvartali jooksul püstitati peaaegu kõigis sortimentides uusi hinnarekordeid. Paberipuidu turul on hinnad järk-järgult paranenud ning kasepuidu hinda võib heaks pidada ja ka haavapuidu hind on madalseisust välja tulnud. Küttepuidu hind on kolmanda kvartali lõpus hakanud kergelt kasvama, aga jäi septembri lõpus veel ikkagi rahuldava ja kasina piiri peale.