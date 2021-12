METSAUUDISED | Erametsaomanikud ootavad poliitikutelt Euroopa metsastrateegia osas julgemat sekkumist 

Eesti Erametsaliit ootab poliitikutelt julgemat sekkumist metsastrateegia rakendamisesse, et Euroopa tasemel arvestataks rohkem liikmesriikide eripäradega.

Nõukogu leidis, et metsastrateegia peab enam usaldama liikmesriikide kompetentsi, kuna just kohalikel metsaomanikel ja -majandajatel on võtmeroll strateegia elluviimisel.