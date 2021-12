Likvideeri oma pais tasuta 

On avanenud võimalus taotleda Euroopa Liidu finantseerimisel toetust paisu likvideerimiseks ja nõnda kalade rändeteede avamiseks.

Paisu likvideerimiseks ei pea paisu omanik tegema muud kui andma oma soovist teada Keskkonnaministeeriumile ning üheskoos proovime leida parima lahenduse.

Eestis on üle 1000 paisu, mis on suuresti meie vanavanemate pärand. Inimesed on oma tegevusega mõjutanud loodust selliselt, et paljud liigid surevad välja. Nii ei ole lood kuidagi erinevad ka meie jõgedel, kus paisud sulgevad jõed ning seetõttu hävivad meie kalad ja jõelised liigid ning elupaigad. Selliste protsesside peatamiseks on võimalik jõed avada, eemaldades paisud ja paisjärved, mille otstarve on enamasti jäänud ajalukku veejõul töötavate veskite iganemisega.

Eesti ja Euroopa Liidu seaduste valguses on paisutustegevus muutunud Eestis üha keerulisemaks ning nõuab aina rohkem investeeringuid. Paisjärved koguvad muda, mida on vaja perioodiliselt eemaldad. Lisaks on vaja paisu hooldada, tagada vooluhulkade seire, paisjärve ökoloogiline seire ja paisu füüsiline korrashoid. Ühtlasi on vajalik kindlustada ka kalade läbipääs. Enamikel juhtudest muudavad need nõuded paisutustegevuse väga kulukaks. Samuti leidub meil Eestis palju paisuvaresid, mis vee all takistavad kalade liikumist, kuid otseselt paisu ei tekitagi.

Nii mõnelgi korral on paisuomanikud palunud riigilt abi, et pais likvideerida. Samas ei ole Eestis hetkel sellist rahastusallikat ja vahendeid on tulnud leida omanikel endil. Nüüd on paisu likvideerimiseks õla alla pannud Euroopa River Restoration projekt, võimaldades lisavahendeid kuni 2 meetri kõrguste paisude likvideerimiseks. Projekti maht on 42 miljonit eurot.

Anna teada soovist paisutuse või paisuvare likvideerimiseks aadressil Tanel.Ader@envir.ee ning avame koos jõed kaladele ja loodusele!