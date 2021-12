Metsauudised | Keskkonnaameti peadirektoriks saab Rainer Vakra 

„Olen kindel, et Rainer Vakra seotus keskkonnateemadega ning kogemus poliitiku ja juhina on piisavad, et selles vastutusrikkas ametis tulemuslikult hakkama saada, ütleb keskkonnaminister Erki Savisaar (Keskerakond). „Rainer Vakra lubab muuta Keskkonnaameti veelgi avatumaks ja kaasavamaks asutuseks. See on tähtis, sest Keskkonnainspektsiooni ja -ameti liitumise järel sündinud keskkonnavaldkonna kompetentsikeskus peab olema väärikas partner nii asutustele, ettevõtetele, omavalitsustele kui ka kõigile inimestele.“