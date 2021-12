Toomas Kukk: „Eesti elurikka metsa suurim vaenlane on kuivendamine.“ 

„Metsade raiumine on omaette teema, aga kuivendamine on minu meelest märksa kestvama mõjuga. Kui mets on lihtsalt maha võetud, hakkavad seal üsna kiiresti kasvama põõsad, mille vahel võivad teised taimed oodata uute puude sirgumist. Kui aga niisket pinnast armastava taime mets ära kuivendatakse, siis see taim kaob või muutub vegetatiivseks, ei taha enam paljuneda. Uute kuivendussüsteemide rajamine on praegu Eestis ikka täiesti kurjast,“ ütleb Toomas Kukk, botaanik ja Eesti Looduse peatoimetaja.