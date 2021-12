Fotokonkursil Vereta Jaht pälvis Eesti Metsa auhinna Jüri Etverk 

Ajakirja Eesti Mets auhind

TÄNUAVALDUS. Käisin sel kevadel ise ja koos ornitoloogiga mitmel korral erinevates sobivates metsatukkades „kakutunnil“ passimas – ehk õnnestub händkakku pildistada. Korra ta küll pimedas meie ümber tiirutas ja huikas, kuid pilditegemise valgus oli ammu möödanik. Paraku vaid sooviks ja plaaniks kaku pildistamine jäigi. Tuli hiliskevad, valgus läks paremaks, kuid pesal istumise ajal ei taha enam linde segada. Seda rõõmsam üllatus oli märgata händkakku kännul istumas kella 9 paiku hommikul, mil suur päike juba väljas. Istus ühel kännul, siis teisel, lendas madalale oksale ning lubas meil viibida enda seltsis pea veerand tundi. Tahaksin mõelda, et ehk oli see kakuliste tänuavaldus, et ma neile varakevadel lugupidavalt fotojahti pidasin ja nad pesitsuse ajal rahule jätsin.