Mets kasvab ühiskonna nägu 

Hobune on muutunud töötegijast lemmikloomaks ja nii on kadunud ka taluheinamaad.

Mäletan ehmatust, kui üheksakümnendate algul esmakordselt Soome sattudes tunnistasin auto aknast hiiglaslikke lageraiete järgseid lanke. Hinge puges kahtlus: kas see ongi paljukiidetud Soome? Maarjamaa metsadele sellist saatust küll ei sooviks. Jaanalinnu kombel pead liiva alla peites proovisin endale sisendada, et tegemist on suurtormi järgsete kahjustuste likvideerimisega. Võimalik, et nii see oligi.