Kroonika | Eesti metsakorralduse vaimuvara hoidja Artur Nilson tähistas 90 aasta juubelit 

Eesti metsakorralduse valdkonna edendamisel ja metsamajandajate harimisel on Artur Nilson olnud erakordselt edukas. Nilsonit kui teadlast iseloomustab erakordne mõtteerksus ja interdistsiplinaarsus ning ta on püüdnud hoiduda nii käibetõdede aksiomaatikast kui ka teadusbürokraatia sehkendustest.

Mitmed Artur Nilsoni mõttetöö aastakümnetetagused tulemused olid omal ajal üsna šokeerivad, tekitades nii metsamajanduse praktikuis kui ka paljude kolleegide hulgas hämmingut ja kohati vastuseisugi. Olgu siinkohal mainitud uudne lähenemine raiete projekteerimisele, metsanduslike normatiivide pidevuse ja diskreetsuse konfliktile või ka metsade kasvukäigu muutumisele. Nüüdseks on need tulemused laialt aktsepteeritud. Nii näiteks on Artur Nilsoni originaalne lähenemine puistu piirtiheduse modelleerimisele leidnud tunnustust verivärskes Springer Nature monograafias „Sustaining Forest Ecosystems“. Samas on defineeritud puistu hõredust tähendav uus metsanduslik termin Nilson’s Sparsity.