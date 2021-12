Kroonika | Heldur Sander tähistas 75. juubelit 

Raske on kokku lugeda artikleid, mida Heldur Sander on kirjutanud ja avaldanud. Mõned tema iseseisvalt ilmunud uurimistööd on tegelikult ju sisuliselt lühimonograafiad nagu „Tallinna maakasutuse struktuur” (1987) või „Ülevaade Eduard Viiroki mõningatest töödest“ (2000).

Pärast pensionile jäämist pole Heldur Sanderi uurijakirg sugugi rahunenud, vaid pigem vastupidi – tema uurimistöö sisuline haare ja rahvusvaheline koostöö on oluliselt laienenud. Aastate jooksul on tal välja kujunenud head suhted Soome, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Poola, Jaapani, Hongkongi, Brasiilia ja teistegi maade teadlastega. Selle tulemusel on just viimasel kümnendil ilmunud mitmed põhjalikud ingliskeelsed ühisartiklid arvestatavates teaduasjakirjades.