Elu mugavamaks! | Veel jõuab kingikotti lisada 

Torusall ehk buff on ülimalt mitmekülgne ‒ seda saab kanda sallina, maskina, mütsina jne. Talvel sobib kasutamiseks eriti hästi meriinovillane variant. See on naturaalselt antimikroobne, nii et võite sellega higistada ja ebameeldivat lõhna ei teki. Lisaks hoiab see sooja isegi niiskena.