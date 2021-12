Püünised pausile: kalavarude seis Soome ja Pärnu lahes on väga halb, mujal lihtsalt halb  

Läänemaal, Hiiumaal ja Saare maakonnas tuleks kalapüüki koomale tõmmata 40% ulatuses.

Uuring „Püügikoormuse kohandamine hea keskkonnaseisundi tingimustele“ valmis mullu Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis ning käsitleb kutselist rannakalandust.

Teadlased nendivad uuringus, et rannikumerd asustavate kalaliikide asurkondade olukord on valdavalt kehv enamasti liiga suure püügisurve tõttu. Kalade arvukus on enamasti madal, kõrge on vaid meriforelli, nuru ja hõbekogre arvukus. Turska, räime ja teisi liike, kelle suhtes kehtivad kvoodid, uuring ei käsitlenud.

Meriforelli seisund on erinev – kalastussuremus meres on kõrge ja püügikoormuse mõju keskkonnateguritega võrreldes samuti kõrge: Seega on noorkalade tõusnud arvukusest hoolimata vajalik ka meriforelli üldise püügikoormuse vähendamine.

Soome lahes tuleks püügikoormust lisaks meriforellile vähendada ka lesta, angerja, haugi, ahvena, koha ja säina asurkondade seisundit silmas pidades. Lääne-Eestis on püügikoormuse vähendamine vajalik lesta, ahvena, haugi, angerja, koha ja säina asurkondade puhul, on kirjas uuringu aruandes.

PÜÜA, PALJU JAKSAD? Kestlik kalapüük eeldab loomulikult kalapüügi reguleerimist. Teadlased tõdevad uuringus, et potentsiaalne püügikoormus ehk püüniste piirarv, mida mingis maakonnas Läänemerel võib kasutada, on püsinud aastaid ühesugusena, hoolimata muutustest kalavarus. Uuring näitas, et näiteks Pärnu lahes on tihtipeale ka kõik lubatud püünised korraga püügil, 100%.

Piirarvude pikkade aastate jooksul reguleerimata jätmine on tekitanud kohati valearusaama, et tegemist ei olegi kalavarust sõltuva reguleeriva meetmega, vaid nn muutumatu ajaloolise õigusega. Seetõttu arvatakse, et eelmiste aastate püügivõimalused on garanteeritud järgnevatelgi aastatel, kuigi seadus sätestab, et kehtestatavad maakondlikud püüniste piirarvud jagatakse proportsionaalselt nende kalurite vahel, kellel oli püügiluba ka kolmel eelneval aastal, selgitab uuringu lõpparuanne.