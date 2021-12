Sügisretk Karjalas: kaunid Koli maastikud ja vaated 

Aeg möödub sellises keskkonnas lennates ja tund enne loojangut terendab ees ajutine elupaik, väike maja järve kaldal. Sinna kanti reisides eelistan alati majakest hotellile. Igas sellises majakeses on oma saun, kamin, köök ja kui maja asub järve kaldal, siis ka paat ja paadisild. Toateeninduse ja restorani asemel saad ise majandada ja kokata, nagu oleksid oma suvekodus. Samas on see ka odavam kui hotellitoa maksumus. Sellegi maja olin võtnud vaatega järvele, lootuses, et ehk esineb õhtuti ka virmalisi ja siis pole vaja neid kaugele püüdma minna. Etteruttavalt võin öelda, et virmaliste aktiivsus püsis sel hetkel kahjuks siiski liiga madal, et korralikku pilti saada.