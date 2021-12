Juhtkiri | Miks meie riik meid ei usalda? 

Pakane saabus tänavu vara. Nende ridade kirjutamise aegu on lubatud minna Peipsi jääle jalgsi kolme maakonna piires, lisaks veel mõned järved. Kalamees, kes tahab minna oma õue all olevale lombile, ei tohi seda teha, ehkki teab, et jääd on seal juba ehk üle 20 sentimeetrigi.