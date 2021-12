NAGU MUINASJUTUS! Hulkuv koer ja metskits magasid külmal talveööl teineteise kaisus 

„Aastalõpu eel pajatan ühe toreda tõsiloo. Ma ei lisa kohamäärust ega isikuid, sest metsloomade aitamine võib tugevat peavalu kaasa tuua. See võib metsikule elukale maksta lausa elu ja seetõttu on targem teinekord vait olla,“ hoiatab Valner.

Valneri sõnul võib selline muinasjutuline sõprus toimida, sest imesid juhtub just loomariigis päris tihti. Koer, kes ligi kuu aega tagasi ära jooksis, on nüüdseks kodus tagasi.

„Kitseke ilmselgelt igatseb veidi teistmoodi sõbrakest taga, aga Loomapäästegrupp on nõu ja jõuga nii metsaasukale kui hoolivale pererahvale toeks. Kas koer ja metskitseke olid kõik see aeg koos? Vaevalt, aga nii on vähemalt paganama tore mõelda,“ nendib Valner.