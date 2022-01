Karusid kohtab sagedamini, kuid tavalisest agressiivsemad nad pole

Kui varasemalt võis karu näha vaid pühendunud jahi- või loodusmees, siis viimastel aastatel on olukord järsult muutunud. Sageli võib kuulda metsaservas uitavatest või üle tee jalutavatest karudest, harvemad on olukorrad, kus karu suisa linna satub, nagu mullu Haaberstis. Karu märkamine ei tähenda üldjuhul ohtu, kuid turvatunde pärast oleks ehk mõistlik selgitada, kuidas mesikäpp üldse inimese ligidusse satub.

Olukord muutub, kui karu uni saab häiritud – olgu tegemist kas metsaraiest tingitud lärmi ja stressiga või jahipidamisel karu segavate inimeste või koertega. Ärganud karu on mõistagi tusane, et tema und häiriti, kuid see ei tähenda, et ta ebatavaliselt verejanuliseks muutub. Pigem püüab karu ennast elementaarsete ohtude eest (nagu müra ja jahikoerad) kaitsta ning siis endale uus unepaik leida. Kuigi pehmemad talved võivad mõjutada karude magama jäämise ajastust, ei ole tänavusele talvele omane sage pluss- ja miinuskraadide vaheldumine karule liiga suureks probleemiks. Üldiselt püüab mesikäpp teha endale aseme ikka sinna, kus lumest sulav vesi teda külmetama ei pääse.