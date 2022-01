BLOGI JA GALERII | Tugev torm liigub üle Eesti, praamiliiklus on häiritud, elektrita on üle 23 000 majapidamise 

Hommikuse seisuga on torm kõige tugevam Lääne-Eestis, kuid päeva peale levib see ka mandrile. „Südaööst praeguseni on päästjad käinud tugeva tuule tagajärgi likvideerimas paarikümnel korral, enamasti on tegemist olnud teedele langenud puudega,“ ütles päästeameti vastutav korrapidaja Tuuli Räim.