RAPS MÜRGITAB: Ida-Virumaa loomaparki saabub ühe enam haigeid metskitsi 

Viimasel kolmel talvel on Ida-Virumaale Päite loomaparki toodud Eesti erinevatest kohtadest metskitsi, kes käituvad kummaliselt. Praegu on selliseid kabritsaid loomapargis viis, vahendab „Aktuaalne kaamera“.

„Kui nad tulevad inimese juurde väga sõbralikult, nagu koerad, on see juba väga halb märk. Nad ei karda midagi ja käituvad apaatselt, nad ei söö ega joo iseseisvalt. Me anname neile spetsiaalset rohtu ja toitu ning esimestel päevadel anname seda käest,“ rääkis Päite loomapargi omanik Ksenia Klotškova.

Kuigi ühe metskitse lahkamine näitas surma põhjuseks kopsupõletikku, on Klotškova arvates kurja juur hoopis mujal. „Me mõtleme, et see on rapsimürgistus. Talvel kasvab raps ning loomad otsivad midagi rohelist süüa ja kahjuks see, mida nad söövad, on raps,“ ütles ta.