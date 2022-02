HEITLIK ILM: nädalavahetus toob lörtsi, lund ja libedust 

„Ilmateenistuse prognoosi kohaselt algab täna keskööl tihe lumesadu, mis kestab laupäeva õhtuni ja mille käigus võib langeda kokku üle 15 sentimeetrit märga lund,“ ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. „Tuuleiilid võivad põhjustada tuisku, mis omakorda halvendab nähtavust. Muutliku temperatuuri tõttu võib teedel esineda jäidet.“

Tallinna linna lepingupartnerid tänavapuhastusettevõtted on kõrgendatud valmisolekus kogu olemasoleva tänavakoristustehnikaga, kaasatud on täiendavat lume äraveo tehnikat. Kokku on linna partnerid ja munitsipaalhooldusüksus valmis saatma tänavatele kuni 120 ühikut erinevat lumekoristustehnikat. Rasketes ilmaoludes võivad tee hooldeprotseduurid olla tavapärasest ajamahukamad ja vähem efektiivsed ning liiklusolud seetõttu keerukamad.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libedusetõrjet peab tegema mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka lumesaju jooksul. Tänavapuhastusalaste küsimustega võib pöörduda Tallinna munitsipaalpolitsei ameti telefonil 14410.

Nädalavahetuse ilm on heitlik

Riigi ilmateenistuse prognoosi kohaselt on ööl vastu laupäeva pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -4..-10, Lääne-Eestis -4..+2°C.

Laupäeval on pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund, kohati tuiskab. Lääne-Eestis sajab peamiselt lörtsi, on jäidet, õhtu poole sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub kagu- ja lõunatuul, lääne poolt alates pöördub järk-järgult edelasse ja läände 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0..-5, Lääne-Eestis 0..+2°C.