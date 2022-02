JÄLLE TUISK JA TORM: transpordiamet hoiatab väga keeruliste ilmaolude eest ja palub võimaluse korral teelolekut vältida

Riigi ilmateenistuse prognoosi kohaselt on ööl vastu laupäeva pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -4..-10, Lääne-Eestis -4..+2°C.

Laupäeval on pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund, kohati tuiskab. Lääne-Eestis sajab peamiselt lörtsi, on jäidet, õhtu poole sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub kagu- ja lõunatuul, lääne poolt alates pöördub järk-järgult edelasse ja läände 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0..-5, Lääne-Eestis 0..+2°C.

Ööl vastu pühapäeva pilvisus hõreneb. Ida-Eestis sajab veel öö hakul kohati lund. Hommikuks pilvisus taas tiheneb ja saartele jõuab vihma- ja lörtsisadu, mis laieneb mandri lääneosa kohale ning läheb seal üle lumeks, kohati tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, hommikul tugevneb saartel lõuna- ja edelatuul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, saarte rannikul kohati +1..+3°C.