Ixa kolm talvist lemmikpüüki: kodujärve ahvenad, Lämmi kohad ja kevadine Peipsi särg 

Suur kala on tark, muidu poleks ta suutnud nii kopsakaks kasvada. Ta ei ole võtnud püüdjate õnge ja tal on jätkunud nutikust vältida ka võrke ja muid püüniseid, rääkimata teistest röövkaladest. Lihtne teda tabada kindlasti ei ole. Kui aga oled endale põhitõed selgeks teinud, siis võid katsetada.

Ei ole olemas imemehi, kes lähevad ja võtavad suure kala. Ei ole ka mina selline, et iga kord saan kilose ahvena. Tuleb osata need asjad paika sättida, et millal püüda, millega ja kuidas. Ent vahel ei võta kala su maailma parimat lanti, ei aita uusim kajaloe tehnoloogia ega püügi võtted. Nii lihtsalt on!

Tavaliselt pesitsevad suured ahvenad reeglina samades paikades, kus olen neid ka eelnevalt tabanud. Pigem asuvad nende platsid suurematel sügavustel, ikka üle 6 meetri. Ole vaid mees ja püüa kinni.

Et asja hõlpsamaks ja ka huvitavamaks teha, kasutatakse kajaloodi. Sellega saab peale mõningast aega mulgul kükitamist pildi selgeks, kas tasub edasi minna või käis siiski keegi lanti nuusutamas, aga veel ära ei võtnud. Nii mõnigi kord on juhtunud, et teen viimased 10 tõstet ja siis kerin välja, et järgmisse kohta minna. Kuid just lanti välja kerides ilmub kajaloe ekraanile kena kala kujutis, mis alustab hoogsalt su peibutise ründamist. Ja nüüd, kui sul on õnne, võid tabada oma elukala või vähemalt selle lähedase eluka.

Jah, suurte ahvenate püük võib tunduda tüütu, sest vahel istud mitmeid tunde ühel platsil joostes järgemööda mööda kolme-nelja mulku ja lõpetuseks ei saa mitte ühte võttugi. Aga kui õnn naeratab, siis oled justkui Bingos jackpoti võitnud!

Alles hiljuti käisin taas oma kodujärvel õnne katsumas. Istusin kuus tundi ühes paigas ja sain vaid ühe tonksu landile. Kui poleks ekraanilt seda ise näinud, poleks aru saanudki, et kala võttis.

Suurimad ahvenad, mis olen talvel tabanud, kaalusid kuni 1,2 kilo. Enamiku neist olen ikka tagasi lasknud, et nad saaksid oma heade geenidega populatsiooni jätkata, ja soovitan sama teha ka teistel püüdjatel.