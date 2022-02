Tõnu Jürgenson: „Kõiki oma nuge ei jaksaks ma metsa kaasa võtta!“ 

Tõnu Jürgenson arvab, et tal võib mööda autosid ja majapidamist laiali olla nii 40 erinevat nuga, kirved peale selle. Siin räägime me juba kollektsioonist, mitte matkal igapäevaselt vajaminevatest terariistadest. Ent milliseid nuge tänapäeva matkamees reaalselt vajab?

Tõnu tänane kogu sai alguse praktilisest vajadusest. „Paraku alguses mu valikud ei olnud väga targad ja teadlikud,“ tunnistab ta nüüd. „Eks me kõik oleme kunagi näinud „Rambo“ filmi, kus vägev mees tegi suure noaga igasugu vägevaid asju. Ma lähtusin samuti sellest loogikast, et kui ma lähen metsa, siis mul peab ka suur ja võimas nuga kaasas olema ja nii ei tule mul ette mitte ühtegi raskust ega probleemi. Aga kui sellise võimsa noa ära ostad ja metsa lähed, siis selgub, et see ei olegi nii funktsionaalne ega teegi kõike, nagu filmis nähtud. Et peseb nõud, peksab lapsed, viskab viimased külalised välja, tantsib ja lööb trummi. Tutkit! Ja jõuamegi sinna, et tegelikult pole olemas üht ja universaalset nuga.“