Kas ma ikka vajan maasturit? 

Esmalt tuleb kaardistada oma vajadused ja alles seejärel vaagida erinevate veoskeemidega sõidukeid.

„Millise autoga sõita, sõltub elustiilist ja suuresti ka sellest, kus elad,“ ütleb 4x4.ee instruktor Imre Heinsaar. „Mina elan maal, kus lähima naabrini on peaaegu kaks kilomeetrit. Vaatamata sellele ei sõida me iga päev maasturiga, arvestame ikka vajadust ning tee- ja ilmaolusid. Kevadisel teede lagunemise ajal läheme kodust välja kindlasti neliveolisega, sest teeolud on sellised. Muidugi on nelivedu abiks, kui talvistel teedel on kiilasjää ja lumetuisud. Siis on ikka kindel, et saab üldse kodust välja ja pärast tagasi.“

Ent ka linnarahvas ei saa olla kindel, et ta saab Eestis levinud suutmatuse tõttu korralikku lume- ja libedatõrjet teha tavalise autoga üldse koju ja kodust ära. Teame Toompeal elavat tallinlast, kes pidi oma Peugeot’ sedaani asemele ostma Subaru Foresteri, sest tihtipeale oli tee nii libe, et esiveolise sõiduautoga ei saanudki üldse mäest üles koju. „Ka vaiksel äärelinnatänaval võid olla kindel, et talvel ilma neliveota ja vähe kõrgema autota ei saa sa kodust välja ega koju tagasi,“ kinnitab Imre.