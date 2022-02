Ahven Tikka Masala kastmes 

Algatuseks ütlen kohe ära, et lahvandusse me ei kukkunud, märjaks ei saanud ja eluohtlikke situatsioone ka polnud.

Aga see hommikul enne kukke ja koitu ärkamine on talvel kuidagi keerulisem kui kevadel ja suvel. Hommikul poole viiest üles, moonakott kaasa ja idasse leekima.

Kohapeal selgus, et ma ikka tahaksin ringi tatsata ja auke puurida, no et ikka parimat kohta leida. Mõte ju OK, aga teostus füüsiliselt maru raske, ja seda lihtsal põhjusel – jääd oli meetri jagu, aga, kurjam, puur nüri. Vaatasime kadedalt vanu Peipsi hunte, kes oma akutrelliga sirinal järjest auke lasid. Meil läks augu peale oma viis minutit ja siis olid läbi nagu ... Üks hea külg oli selle asja juures ikka ka – külm ei hakanud. Tegelikult oleks võinud ühe kihi riideid vähemgi selga panna.