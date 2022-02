Ajalugu | Kalapüügist pea 80 aastat tagasi: Peipsil jää üle meetri, Tartus kala pole ja hinnad tõusevad 

Sakala, 6. juuli 1942

/---/ Erilist hoogu näitab Viljandi linna asutuste ja ettevõtete ühine kalapüügi grupp, kuhu kuuluvad nii linnavalitsuse, maavalitsuse, maksuvalitsuse, pankade jne. inimesed. See grupp on püüdnud oma ümmarguselt 150 liikmega üle poole rohkem kalu kui kõik teised ringid kokku. Olgu märgitud, et Viljandi maakonnas on ühtekokku 51 kalastajateringi. Ülemaakondlikus ulatuses on kalapüügiringide poolt juunikuu jooksul püütud ühtekokku 602 kg mitmesuguseid kalu. Neist on suuremaid haugisid 120,5 kg, särgi 111,8 kg, latikaid 97,2 kg, ahvenaid 78,8 kg ja linaskeid 68,6 kg.

Kalaaktsiooni maakondlik allstaap kriipsutab veelkordselt alla asjaarmastajate kalapüügiringide suurt rahvamajanduslikku tähtsust ja juhib kõigi kalapüügiringide tähelepanu sellele, et suuremate saakide puhul on soovitav kasutada kala soolamise võimalust. Nimelt on aktsiooni allstaabil Viljandis olemas suurem kogus soola, mis on mõeldud kogu ulatuses eelnimetatud otstarbeks, kusjuures iga 5 kg kala kohta võidakse välja anda kuni 1 kg soola.

Kalapüük põhjaõngedega pole sportlik püügiviis

Eesti Sõna, 1. august 1942

Kalandusaktsiooni Peipsi, Pihkva, Võrtsjärve allstaabi viimasel koosolekul tõsteti üles põhjaõngedega püügi küsimus.

Nimelt nõuti, et põhjaõngedega püügi võimalust laiendatakse kalapüügigruppidele. Nüüd saabus allstaabile selles küsimuses Majandus- ja Rahandusdirektooriumi kalandusosakonnalt kiri, milles tähendatakse, et põhjaõnge otsa jäänud kala sureb tavaliselt õnge otsas või muutub eluvõimetuks (angerjas). Kuna põhjaõnge otsa jäävad ka alaväärtuslikud kalad, siis osutub see püügiviis teatud veekogudes kalamajanduslikult kahjulikuks. Seda on arvestatud isegi merepüügi korraldamisel ning mitu korda on nõutud ussiga söödastatud põhjaõngede tarvitamise ärakeelamist teatud merevetes.