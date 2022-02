Kahvapüügile kirjandusse. Või siis lantima luulesse? 

Lõpliku, ümberlükkamatu tõestuse, et riim ja siig, värss ja vobla, tuulehaug ja luule- … eee, no mis iganes … käivad käsikäes, tõi mullu trükikojast ilmunud tellisjas taies „Eesti kalaluule antoloogia“. Koostajaks mõlema ala spetsialist Vladislav Koržets.

„Ma sain pühenduda üsna tõsisele ja suurele tööle. See täitis mu päevad COVIDi- ruumis,“ kirjeldab Vladislav raamatu sündi aastalõpuintervjuus Õhtulehele. „Seegi oli nagu kalapüük, saagi tabamise tuhin. Mul pole halli aimugi, kas üks või teine luuletaja on midagi kaladest kirjutanud, aga ma võtan tema kogumiku või luulekogu ette ja hakkan lappama, loen ja leian – oo, näe, vau, saingi! Samamoodi saagi jahtimine, eks ole. Emotsioon, saavutusvajadus on sama, see kannab.“