Teib või säinas, turb või tõugjas? 

Säinas pakub kalameestele esimest kevadist püügirõõmu, ent kahjuks aetakse teda tihti teiste kaladega segi.

Ühed meie veekogude varasemad kevadised kudejad on haug ja säinas. Neile piisab jää lagunemise järgselt 4–6-kraadisest veest, et soojätkamisega alustada. Mõlemad liiguvad kudemiseks hea meelega üleujutatud luhtadele, meres sobib säinale ka mändvetikane või lihtsalt liivane-kivine põhi. Huvitaval kombel kestab säina kude lühikest aega, vaid nädalakese.

Erinevalt haugist ei ole säinal kudemisaegset püügikeeldu, kuid peab arvestama alammõõduga. Säinad, kelle pikkus ninamiku juurest sabauime lõpuni on alla 38 cm, lase vette tagasi. Koguselist püügipiirangut säinale kehtestatud ei ole. Kui mõistame, et piirangute eesmärk on ka edaspidiste kalavarude tagamine, siis on neist ehk lihtsam ka kinni pidada.