On loom, ei ole loom?

„Ta oli unustanud küsida, kes see Pisike õieti on ja kas ta kuulub sedasorti sõprade ja sugulaste hulka, kes nina peale maanduda armastavad, või on ta sihukeste seltsist, kellele kogemata peale võib astuda.”

A.A. Milne, „Karupoeg Puhh“