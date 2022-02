Tellime varustust internetist: kust ja mida? 

Olukord kalastus- ja matkahuvilisi kõnetavate veebipoodide osas on viimasel ajal drastiliselt muutunud.

Eeskätt tingivad seda uued reeglid väljastpoolt Euroopa Liitu tellitavatele kaupadele lisanduva käibemaksu osas. Seetõttu on näiteks tellimine Ameerika tuntud veebipoodidest, kus niigi kõrged saatekulud, läinud nii kalliks, et seda on mõtet teha vaid juhul, kui soovitavat asja mitte kusagilt mujalt tõesti ei saa. Ent ka siis tuleb enne tellimist juua ära klaas suhkruvett ja vaadata, et lapsi lähedal poleks, et neid vandumisega mitte ära ehmatada, kui lõpphinna kokku arvutad.

Ikkagi, kui hing midagi väga ihaldab ja hind ei tapa, tasub kalamehel kiigata USA veebipoodide cabelas.com ja basspro.com pakutavat. Matkaja tunneb ennast nagu laps kommipoes kuulsas keskkonnas rei.com. Põnevaid varustusevihjeid ja -arvustusi koos hetkel kehtivate allahindlustega leiab veel aadressilt gearjunkie.com.