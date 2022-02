Juhtkiri | Anname ahvenale hõlpu? 

Eks rannikumerel ole ka mitu nägu. Ent näiteks Pärnu laht vaevleb tõsise ülepüügi käes, näitavad uuringud. Ehkki kutseliste poolt kostab hääli, et harrastajad püüavad ka hirmsal kombel ja et kormoranide söödut polevat uuringud arvestanud, jääb fakt faktiks. Pärnu kala ei kasvagi suureks ja kui keegi lahelt üle 300-grammise ahvena kätte saab, kajab sellest järgmisel päeval kogu Facebook.

Alammõõdu tõstmine 19-lt 21-le sentimeetrile soodustaks sedagi, et suuremad ahvenad jaksaksid aplamalt süüa mudilat ja ogalikku, kes muidu suure osa ahvena marja nahka panevad. Nii teeks alammõõdu tõstmine ahvena varule head üsna mitmest aspektist.

Tegelikult on Eesti Kalastajate Selts sellest aastaid järjest rääkinud: ahvena kudeajaks tuleks mõrrapüük lahes pausile panna. Tore, et nüüd teadlased sama meelt on ja ehk arvestab ka ministeerium nüüd nende soovitusi.