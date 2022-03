Harkivi loomaaeda ehitati kümme aastat, venelased hävitasid selle ühe päevaga 

Feldmani ökopark on loomaaed, mis on koduks umbes 2000 loomale. See on kolm ja pool korda suurem kui Kiievi loomaaed, kuid seal elab poole vähem loomi. Vaid päev enne sõja algust jagas loomaaed oma Facebooki lehel videot ahvist, kes nautis puuviljasuupisteid.