Kas peame ootama lumepudetõve uut invasiooni? 

Viimaste aastate lumerohked talved võivad soodustada meil seni õnneks harva esinenud lumepudetõve levikut.

Patogeenide kirjus maailmas on vahel isegi raske piiri tõmmata invasiivsete, epideemiliste ja krooniliste haiguste vahele. Invasiivseteks oleme harjunud kutsuma neid haigusi, milliseid pole meil kunagi varem esinenud, või kui on, siis tõestamata juhtudena väga kaua aega tagasi – sajand või isegi rohkem. Olgu nende näiteks vöötaudid männiokastel, männi-võrsevähk, saaresurm jt. Epideemilised haigused on meil aga juba „omad“, suhteliselt hästi tuntud, kuid esinevad vaid hooti, s.o mitte igal aastal. Näitena neist nimetagem männi-pudetõbe, okka- ja leheroosteid. Kroonilised, näiteks juurepessud või külmaseened, on meil alati olemas, nende kahjustused ja nõue nendega võidelda on pidevad.

Kuhu arvata aga lumepudetõbi (haigusetekitaja Gremmenia infestans Crous/sün. Phacidium infestans Karst./)? See on männiokaste hästi tuntud haigus, mis sõltub aga täielikult talvisest lumikattest. Ainult selle varjus suudab see patogeen arendada välja oma ekstramatrikaalse (s.o peremeestaime-välise) mütseeli (seeneniidistiku – toim) võrgustiku ning hõivata lume all levivate seenniitide abil üha uusi ja uusi lähikonnas asetsevaid männiokkaid.