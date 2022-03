LOODUSE LUGU | Ann Marvet: „Talitseme ahnust! Ei tohi raha pärast loodusvarasid ja elukeskkonda hävitada.“  

Sa saad aprillis 83. Oma elu jooksul oled näinud ära, kuidas Eestis on taas kõvasti jalad alla saanud hunt, karu …

Kobras.

Juurde on toodud kährik, šaakal saabus ise. Põhimõtteliselt oled sa vanem kui meie olulisemad kiskjad.

Võib nii öelda küll.

Metssiga tuli ka sinu eluaastail taas ise kohale.

Esialgu oli ta isegi looduskaitse all. Mul on alles raamatuke looduskaitsealustest loomaliikidest ja metssiga on kaane peal.

Kui sa botaanikuna vaatad taimeriiki, siis mis muutused sa oled seal ära näinud?

Vaata, ilusaid lillelisi heinamaid – nagu mina lapsepõlvest mäletan – ei ole enam, või on ainult vähestel puisniitudel, kus entusiastid käivad niitmas.