Metsa järgulise majandamise ja jätkukasvatuse raietest Soome näitel  

Järgnevalt püüan käsitleda raieid metsade järgulise (lageraiemajanduse) ja jätkukasvatuse kontekstis.

Aluseks võtame Soome metsaeeskirjad ja tavad ning põhjanaabrite metsauurijate tööd. Sarnasusi Eesti ja Soome kasvutingimuste ja metsatüüpide vahel on palju, metsakatsealasid on soomlased rajanud juba ammu, metsauurijaid on rohkesti, nende uuritavad teemad tõsised ning metsakasvatuse osas on nad meist mitu sammu ees. Seetõttu tasub nende raiete käsitlusi vaadelda meile korduvalt pakutud Kesk-Euroopa näidete asemel, kuigi ka Põhja-Soome on tingimustelt meist teises suunas palju erinev. Teisalt saab Eestit Soomega kõrvutades paremini aru meie muredest, vajadustest ja võimalustest.

Kas eelistada järgulist või jätkukasvatust?

Eestis leiavad aeg-ajalt aset vastasseisud erinevate metsakasvatuse meetodite vahel, mil vastast rünnatakse oma lemmiku positiivseid külgi otsides ja neid vastaspoolel mitte tunnistades. Ühel pool on järguline metsakasvatus ehk lageraiemajandus ning selle vastas jätkukasvatus ehk püsimetsakasvatus.

Soomes esitavad võistlevad suunad samuti „õigele“ suunale pooltargumente ja pisendavad vastaste vastuväiteid. Kuid metsakasvatuse meetodid ja -viisid peaksid olema ideoloogiliselt sõltumatud ning neid tuleb valida peamiselt kasvukohatingimuste ja peapuuliikide vajaduste kohaselt. Jätkukasvatuse üks eestvedajaid, Ida-Soome ülikooli professor Timo Pukkala on viimasel ajal soovitanudki vabamat mõtlemist, mis peaks kehtima ka suhtumises lageraiesse. Pukkala käivitatud vabas stiilis metsamajanduses vaadeldakse vaid kasvukoha olevikku ning mõeldakse, mida peab tegema selleks, et metsaomaniku tulevikuvajadused ja -soovid täituksid.

Eestis on aruteludes ja arvamuslugudes kõlanud soovitused kasutada alternatiivseid raieviise lageraiele, aga pakkudes asemele ikka megamahuga sõna „püsimetsandus“. Tegelikult on sellise mõiste kasutamine antud kontekstis väär, sest liitsõna lõpuosa „metsandus“ tähendab metsamajandust ning metsa- ja puidutööstust hõlmavat majandusharu koos neid käsitleva ja toetava metsandusliku hariduse, metsateaduse ning teabekogumise ja -töötlusega. Õige termin on „püsimetsakasvatus“ ning ka sellele lähedased nimetused: pideva metsa majandamine (sm peitteinen metsänkäsittely, s.o metsa käsitlemine ilma selge uuendamisetapita ja/või kultiveerimiseta), jätkukasvatus (sm jatkuva kasvatus, ingl continuous-cover silviculture) või erivanuselise metsa kasvatus (sm eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus, ingl uneven-aged silviculture). Mõiste „eri-ikäisrakenteinen“ täpsem pikk tõlge oleks „erivanuselise struktuuriga“. Eestis kasutatakse aga keelelisest mugavusest üsna sageli mõistet „erivanuseline“ hoopis ühevanuseliste puistute aegridade (erineva vanusega puistute) kohta.

Männi seemnepuud koos männikultuuri ning männi ja arukase uuendusega jänesekapsa-pohla kasvukohatüübis. Soomes on sellise raie nimetuseks seemnepuuraie ja ala jääb looduslikule uuenemisele, lageraie ilma seemnepuudeta kuulub Soome metsaseaduse järgi kultiveerimisele. Foto: Erakogu