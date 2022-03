LUGEJA KÜSIB | Kuidas saab õppida harvesteri- või forvarderijuhiks? 

Lisaks on oluline meelde tuletada, et selle aasta sügisest rakendub metsaseaduse järgi nõue, et kõik Eesti metsades töötavad harvesterioperaatorid peavad omama kutsetunnistust. Kui mõnel masinajuhil see täna veel puudub, siis on viimane aeg end kutseeksamitele kirja panna ja soovituslikult läbida eelnevalt ka eksami ettevalmistuskoolitus.