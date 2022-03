Maaülikooli dendrokronoloogid vaatavad puu raku sisse 

Pärast seda, kui laboriga liitus doktorant Aleksei Potapov, suunati fookus aastarõngastele lisaks puiduanatoomiale. „Kasutades puiduanatoomiat, vaatame sügavamale, mis toimub aastarõnga sees,“ selgitab Metslaid. „Puud ei kasva aasta ringi. Aastarõngas moodustub kasvuperioodil, mis algab kevadel, kui ilmad lähevad soojemaks, ja lõpeb puhkeperioodiga sügisel, mil ilmad muutuvad jahedamaks. Seda on näha ka aastarõnga sees, kus on selgelt eristatav vara- ja hilispuit. Eriti hästi on see näha okaspuudel, lehtpuudel see alati nii ei ole.“

Otse looduses koguvad teadlased mikroproove Trephor-tööriistaga ksülogeneesi uurimiseks. Foto: Sandra Metslaid

Kuid puidu juurdekasvu ei mõjuta mitte ainult ilmastik, vaid ka muud tingimused. „Näiteks kui teeme harvendusraiet, siis vähendame puude omavahelist konkurentsi ning kasvama jäänud puudele lisandub rohkem valgust ja ruumi juurte arenguks,“ räägib Metslaid. „Samuti muutuvad puistus mikroklimaatilised tingimused ning kasvama jäänud puudele jääb ka rohkem toitaineid ja vett.“

„Hiljuti lõppenud Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud projektis näiteks uurisin, kuidas reageerivad erinevat päritolu kuusepuud põuale,“ jätkab Metslaid. „Millised on geneetilised eeldused, kui toome meie metsadesse kuuski lõuna või põhja poolt. Tulemuseks sain, et puu päritolust hoolimata on kasvukoha mõju puudele tugev ja radiaaljuurdekasv langeb põua-aastail ikkagi. Mõnel juhul väheneb radiaalkasv aastaks, mõnel juhul aga kestab kasvu taastumine kaks aastat või isegi kauem. Kasvu reaktsioon põuale sõltub tugevasti ka puu vanusest ‒ noored puud elavad põua üle kergemini, sest nad vajavad väiksemaid veevarusid. Andmed näitavad, et kui põuaseid aastaid tuleb tihedamalt, siis on vanemate puude vastupanu põuale ja hilisem taastumine raskendatud. Lisaks ei teki põua-aastatel kuuskedel vajalikul määral vaiku ning nad ei jaksa edukalt vastu panna putukate rünnakutele. See teeb murelikuks. Kui me tahame säästa vanu metsi, siis kas suudame seda, kui klimaatilised tingimused muutuvad selliselt, et nendega kohanemine käib vanadele puudele lihtsalt üle jõu.“

Dendrokronoloogia labori uuringud aitavad muuhulgas prognoosida, kuidas võiksid meie metsad tulevikus reageerida muutuvale kliimale ning anda aimu, mida saaksime ette võtta, et mets jaksaks kesta. „Klimaatilised mudelid ennustavad, et äärmuslikud kliimatingimused hakkavad sagenema,“ ütleb Metslaid. „Edaspidi näeme tihedamini äärmuslikke kliimatingimusi, näiteks kuiva suve või pakaselist talve. Selleks et meil oleks tulevikus ka metsa mida hoida, on oluline, et meie metsad oleksid mitmekesised ning esindatud oleksid erineva vanusega metsad ja puuliigid. Peame juba praegu mõtlema, millist puuliiki valida ja kuhu istutada ning millal on õige aeg metsa hooldada, et see püsiks terve ja elujõuline.“

Juurdekasvupuuriga kogutakse puursüdamikud aastarõnga laiuste aegridade koostamiseks. Foto: Sandra Metslaid

Teadusele eelneb pikk ettevalmistav töö