Põder hävitab 600 õunapuud, aga kahjud jäävad maaomaniku õlule?  

Lääne-Harjumaal Määra külas asuva siidritalu õunaistandusse murdis sisse põder ja tegi seal puhta töö.

Ando Eelmaa hakkas oma Korjuse-Vanapere talus viljapuude ja -põõsaste istandust rajama kümmekond aastat tagasi. Nüüdseks on talus kolm õuna-, pirni- ja marjaaeda, kus kasvab tuhandeid puid ja põõsaid. Rüüsteretk tabas kõige vanemat aeda, kus kasvamas valitud, mõned isegi Eestimaal haruldased sordid. See istandus andis talule juba arvestatavat saaki – eelmisel aastal tuli õunapuu kohta paarkümmend kilo. Kogu saak läheb talu põhitegevusse – siidritoodanguks.

Aed ei takista

Esimesi märke põdra külaskäigust pani Eelmaa tähele juba eelmisel talvel. Ta avastas need täpselt vabariigi aastapäeval, aga siis ei olnud kahjustused kuigi mastaapsed. Peremees otsustas lihtsalt oodata ja vaadata, kas kahjustatud puud suudavad edasi kasvada ning ehk õnnestub neid tagasilõikamisega aidata. Sel talvel tuli põder taas ja sedapuhku korraldas ta viljapuuaias mullusest kolm korda suurema laastamistöö.

Alguses tundus Eelmaale üllatav, kuidas loom ometi puude kallale pääses, sest istandust piirab pooleteise meetri kõrgune aed, mille peal on veel elektrikarjus. Asja lähemalt uurides sai selgeks, et põder on suuteline sellest takistusest üle hüppama, kusjuures aed jääb sisuliselt terveks. Vaid elektrikarjuse traadid oli ta katki rebinud ja aeda veidi kõveraks väänanud.