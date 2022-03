Rogain viib metsa ja kauneid Eesti linnu avastama 

Rogain on orienteerumismatk, mille eesmärgiks on võistkondlikult (2‒5 liiget) koguda kontrollaja (3‒4 h) jooksul võimalikult suur punktisumma.

Maastikule paigutatud kontrollpunktide väärtused on erinevad, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest. Kuigi iga võistkond võib planeerida endale täpselt nii pika raja, kui soovib, ei unusta rajameister kunagi ka algajaid või lihtsalt matkajaid – neile on valmis joonistatud umbes 12 km pikkune matkaring, mis külastab põnevamaid kontrollpunkte.

Näiteks jäävad ida poole lagedad alad koos suuremate põllumassiividega. Tõsi, imekombel on sinna ära eksinud ka üks metsane Kõrgessaare voor, olles maastikul kõrgeimaks punktiks (72 m üle merepinna). Eelmise sajandi keskpaiku ehitati kohalike spordihuviliste eestvedamisel just sinna suusahüppetrampliin. Täna asub seal aga kohalik seikluspark, kus vabas õhus meelsasti aega veedetakse.

Suuremad metsamassiivid jäävad Pärnu jõest vaadatuna pigem läände. Näiteks on Türi linna külje all Tolli mets, mis on kohalike seas väga hinnatud koht oma terviseradadega. Türil on toimetanud ka mitmed eesrindlikud ettevõtted, näiteks puupapivabrik, mis hiljem kuulus Türi metsakombinaadile, ja ka Wöhrmanni savitööstus, kus tehti nii savitelliseid kui -potte. Avastamist seal igatahes jätkub!